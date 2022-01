La partita politica di Djokovic In arresto o in campo?

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Quando ti rendi conto che sei del tutto inerme, ti assale uno strano senso di libertà. Vada come vada, in ogni caso non puoi farci niente. Accettare fino in fondo il senso di impotenza è molto liberatorio”. Questa è una delle frasi più descrittive del carattere di Novak. È nelle pagine del suo libro Il punto vincente. La mia strategia per l’eccellenza fisica e mentale (Sperling & Kupfer, 2016), una sorta di autobiografia (con ricettario alla fine) pubblicato sulla scia del successo di Open di Andrea Agassi. Tuttavia, in questi giorni,è poco libero. Poco prima dell’inizio degli Australian Open, il tennista numero uno al mondo si trova al centro di uno caso internazionale con diverse sfumature politiche. Ha vinto la battaglia legale contro il governo australiano, ma la questione non è chiusa. Il giudice Anthony Kelly ha ordinato ...