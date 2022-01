La pandemia fa male (anche) all’amore. Vendite di preservativi crollate del 40% negli ultimi due anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Crollano le Vendite di Karex Berhard, azienda della malesia che produce il 20% dei preservativi venduti nel mondo. Dall’inizio della pandemia la riduzione è del 40%, tanto che l’azienda ha iniziato a convertire alcune linee alla produzione di guanti di lattice. Lo riporta il sito statunitense Quartz che ricorda come il problema riguardi tutte le aziende del settore. Eppure le aspettative erano ben altre. Karex Berhard si attendeva anzi un’ impennata dei ricavi. Coppie chiuse in casa e senza altri svaghi, per di più in un periodo di grande incertezza che non invogliava a fare figli avrebbero dovuto spingere le Vendite dei dispositivi. Ma i produttori non hanno tenuto adeguatamente conto di altri fattori. In primis il venire meno delle situazioni di socializzazione e di rapporti occasionali, il quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Crollano ledi Karex Berhard, azienda dellasia che produce il 20% deivenduti nel mondo. Dall’inizio dellala riduzione è del 40%, tanto che l’azienda ha iniziato a convertire alcune linee alla produzione di guanti di lattice. Lo riporta il sito statunitense Quartz che ricorda come il problema riguardi tutte le aziende del settore. Eppure le aspettative erano ben altre. Karex Berhard si attendeva anzi un’ impennata dei ricavi. Coppie chiuse in casa e senza altri svaghi, per di più in un periodo di grande incertezza che non invogliava a fare figli avrebbero dovuto spingere ledei dispositivi. Ma i produttori non hanno tenuto adeguatamente conto di altri fattori. In primis il venire meno delle situazioni di socializzazione e di rapporti occasionali, il quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : pandemia male Odio no vax contro il vescovo Cirulli: 'Tempestato di messaggi cattivi' Ho ricevuto anche messaggi di ringraziamento, per la verità' ma è ovvio che la cattiveria gratuita fa male ed è difficile da accettare in un contesto di pandemia. Il vescovo Cirulli ha vissuto sulla ...

Flora Canto ed Enrico Brignano: il matrimonio sarà all'americana ... ha dichiarato alla conduttrice tv: 'Ci sposiamo a luglio? Sì, se ci arriviamo con la pandemia e ... 'Non è un depresso, anzi, ma come tutti gli uomini quando si sveglia male ha i suoi momenti no in cui ...

Covid, "17% dei ragazzi pensa al suicidio o a farsi del male"
"Il 17,3% degli adolescenti pensa sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male". È quanto emerge da un'indagine sugli effetti psicologici della pandemia sui più giovani ...

Vescovo di Teano Calvi proibisce ai preti no vax di dare la comunione
Il vescovo di Teano Calvi che con una disposizione pastorale ad hoc ha proibito a sacerdoti e diaconi non vaccinati di distribuire la comunione in chiesa oggi è stato preso di mira dai no vax. "Sono s ...

"Il 17,3% degli adolescenti pensa sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male". È quanto emerge da un'indagine sugli effetti psicologici della pandemia sui più giovani ...