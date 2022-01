La nutrizionista: “Dieta detox contro sindrome post-abbuffate” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gonfiore, pesantezza, sensi di colpa. Sono molti gli italiani che in questi giorni pagano il prezzo degli eccessi a tavola delle recenti feste natalizie. L’errore più comune è quello di voler rimediare con schemi di digiuno fai da te. “Ma questa è la cosa più sbagliata che si possa fare”, avverte Serena Missori – endocrinologa, nutrizionista e docente del corso della serie formativa ‘Gusto è Salute’, organizzata da Consulcesi – che propone una serie di suggerimenti utili. “Si può e di deve essere indulgenti con sé stessi”, rassicura. “Non c’è nulla di sbagliato nell’aver goduto dei tipici alimenti natalizi. Inoltre, i sensi di colpa possono portare a prendere decisioni sbagliate”, aggiunge. “La prima cosa che si può fare – consiglia Missori – è aumentare, anche lievemente, l’attività fisica: qualche passeggiata più lunga o più frequente, 30 minuti in più in palestra ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gonfiore, pesantezza, sensi di colpa. Sono molti gli italiani che in questi giorni pagano il prezzo degli eccessi a tavola delle recenti feste natalizie. L’errore più comune è quello di voler rimediare con schemi di digiuno fai da te. “Ma questa è la cosa più sbagliata che si possa fare”, avverte Serena Missori – endocrinologa,e docente del corso della serie formativa ‘Gusto è Salute’, organizzata da Consulcesi – che propone una serie di suggerimenti utili. “Si può e di deve essere indulgenti con sé stessi”, rassicura. “Non c’è nulla di sbagliato nell’aver goduto dei tipici alimenti natalizi. Inoltre, i sensi di colpa possono portare a prendere decisioni sbagliate”, aggiunge. “La prima cosa che si può fare – consiglia Missori – è aumentare, anche lievemente, l’attività fisica: qualche passeggiata più lunga o più frequente, 30 minuti in più in palestra ...

Advertising

italiaserait : La nutrizionista: “Dieta detox contro sindrome post-abbuffate” - FattoAlimentare : ??La #dietamediterranea nel piatto: i consigli della nutrizionista sulle fonti di proteine - ManipulusMosca : Perdere grasso: la mia giusta nutrizione - vapormar : questa cosa sta mettendo a dura prova la mia pazienza i can’t do this anymore bietola e sogliola se la nutrizionist… - gennarodirienzo : Promettete a voi stessi di iniziare #dieta e #palestra , non alla vostra nutrizionista e al vostro pt. È per la vo… -

Ultime Notizie dalla rete : nutrizionista Dieta Metabolismo: come riattivarlo in modo facile e naturale ... è bene sin da subito rivolgersi ad un nutrizionista che possa studiare il caso specifico, calcolando il reale fabbisogno energetico del suo paziente e preparando una dieta che possa far risalire il ...

Dry January, ovvero un mese senza alcol. I benefici su mente, corpo e pelle ... rallentando l'attività del cervello ' spiega la dottoressa Manuela Mapelli, biologa nutrizionista. Leggi anche › Buoni propositi per l'anno nuovo: e se non ci mettessimo a dieta? Non è un ...

La nutrizionista: "Dieta detox contro sindrome post-abbuffate" Adnkronos La nutrizionista: “Dieta detox contro sindrome post-abbuffate” Gonfiore, pesantezza, sensi di colpa. Sono molti gli italiani che in questi giorni pagano il prezzo degli eccessi a tavola delle recenti feste natalizie. L’errore più comune è quello di voler rimediar ...

Che cos’è il Dry January, un mese senza alcol. I benefici su mente, corpo e pelle Dry January, come funziona sulla mente. Eliminare l’alcol dalla propria dieta vuol dire prima di tutto introdurre meno zuccheri nel proprio corpo «All’inizio infatti gli zucc ...

... è bene sin da subito rivolgersi ad unche possa studiare il caso specifico, calcolando il reale fabbisogno energetico del suo paziente e preparando unache possa far risalire il ...... rallentando l'attività del cervello ' spiega la dottoressa Manuela Mapelli, biologa. Leggi anche › Buoni propositi per l'anno nuovo: e se non ci mettessimo a? Non è un ...Gonfiore, pesantezza, sensi di colpa. Sono molti gli italiani che in questi giorni pagano il prezzo degli eccessi a tavola delle recenti feste natalizie. L’errore più comune è quello di voler rimediar ...Dry January, come funziona sulla mente. Eliminare l’alcol dalla propria dieta vuol dire prima di tutto introdurre meno zuccheri nel proprio corpo «All’inizio infatti gli zucc ...