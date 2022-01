La Norvegia risponderà alla Corte europea per i diritti umani per aver permesso nuove trivellazioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scontro tra il governo norvegese e gli ambientalisti va avanti dallo scorso giugno, quando sei giovani attivisti e due ong (cioè Greenpeace e Young Friends of the Earth), davantidecisione di concedereautorizzazioni per delleutili a cercare petrolio e gas nell’Artico, hanno citato in giudizio l’esecutivo. Portare davanti al giudice il proprio governo si può. L’accusa è quella di violare l’articolo numero 112 della Costituzione norvegese, che recita: «Ogni persona ha diritto a un ambiente che favorisca la salute e a un ambiente naturale la cui produttività e diversità siano mantenute». È un principio costituzionale, quindi è ovvio che sia generico e che si presti facilmente a interpretazioni diverse. Tuttavia, per ora, più tribunali norvegesi hanno respinto l’accusa degli ambientalisti. Caso chiuso? Nemmeno ...