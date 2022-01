La ministra tedesca Baerbock | Berlino è pronta a bloccare Nord Stream 2 se Putin userà l' energia come arma

Advertising

GermaniaItalia : „L‘Europa è il perno della politica estera tedesca e l‘Italia è uno dei pilastri fondanti dell‘Unione“. La Ministra… - schumacher_jorg : Prima della sua visita a Roma, la ministra degli esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, lancia un appello per… - globalistIT : - GERonEurope : RT @GermaniaItalia: „L‘Europa è il perno della politica estera tedesca e l‘Italia è uno dei pilastri fondanti dell‘Unione“. La Ministra fed… - NatDeGregorio : RT @AHK_Italien: 'L’Europa ???? è il perno della politica estera tedesca, Italia uno dei pilastri fondanti dell’Unione' così la Ministra degl… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra tedesca

Dopo la visita a Roma del cancelliere Olaf Scholz, arriva ladegli EsteriAnnalena Baerbock per incontrare Luigi Di Maio. C'è un nuovo equilibrio europeo che auspica un triangolo forte Berlino - Parigi - Roma: c'è il Trattato di Aquisgrana fra ...C'è un nuovo equilibrio europeo che auspica un triangolo forte Berlino - Parigi - Roma: dopo la visita nella capitale italiana del cancelliere Olaf Scholz, arriva ladegli EsteriAnnalena Baerbock per incontrare Luigi Di Maio. C'è il Trattato di Aquisgrana fra Germania e Francia, il Trattato del Quirinale fra Francia e Italia e si ipotizza un ...Dopo la visita a Roma del cancelliere Olaf Scholz, arriva la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock per incontrare Luigi Di Maio.Il nuovo governo tedesco ha come obiettivo un'Europa più sovrana, ecologica e giusta, "e affinché questo un giorno diventi realtà proprio l'Italia gioca un ruolo decisivo". Lo ha detto. (ANSA) ...