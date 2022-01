La ministra degli Esteri tedesca: “Berlino pronta a bloccare Nord Stream 2, l’Ue punti sull’indipendenza energetica” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alena Baerbock: «Se Putin userà l’energia come arma agiremo insieme ai nostri partner europei». E sulla crisi dei migranti: «Siamo al fianco dell'Italia, c’è bisogno di un meccanismo equo di distribuzione che coinvolga tutti i Paesi membri» Leggi su lastampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alena Baerbock: «Se Putin userà l’energia come arma agiremo insieme ai nostri partner europei». E sulla crisi dei migranti: «Siamo al fianco dell'Italia, c’è bisogno di un meccanismo equo di distribuzione che coinvolga tutti i Paesi membri»

