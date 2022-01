La metamorfosi di Macron | ecco come si giocherà la riconferma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : metamorfosi Macron

Inside Over

...da che parte sta? Ancora Julien Gelas, autore della commedia:'ha una sua ... e trovo proprio che questo sia teatrale perché la drammaturgia è proprio ladelle cose'. Servizio ...Per non dire del ministro Di Maio il quale con diplomatico candore ha fatto sapere che in Francia voterebbe quelcontro cui erano insorti in armi quei gilet gialli a cui lo stesso Di Maio, in ...