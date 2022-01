“La maschera di cera” | questa sera su Rai4 il debutto di Paris Hilton nel film horror di Jaume Collet-Serra

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A causa di un’interruzione stradale sule percorso che li dovrebbe portare a un importante match di football del giorno dopo, un gruppo di amici decide di accamparsi in una radura per la notte, nei pressi di quello che i cartelli pubblicitari presentano come “La casa di”. Ma la mattina dopo un’apparentemente casuale serie di contrattempi li dividerà, facendoli poi di nuovo radunare all’interno di quello che all’inizio sembra solo un innocuo museo delle cere… “Ladi”:e l’orrore E’ tutto molto convenzionale e prevedibile ne “Ladi”: l’eterogeneo gruppo di amici e le tensioni interne allo stesso, la provincia redneck che partorisce mostri, i contrattempi che fanno in modo che le strade tra i due mondi si incrocino ...

La maschera di cera, film horror del 2005, diretto da Jaume Collet - Serra , è stata la prima esperienza dietro la macchina da presa per il regista che ha poi girato Orphan , Unknown - Senza identità