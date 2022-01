«La linea dell’orizzonte», storie di migrazione tra Bangladesh, Italia e Londra (Di martedì 11 gennaio 2022) È un esperimento ben riuscito quello che Francesco Della Puppa, sociologo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha fatto insieme a Francesco Matteuzzi, sceneggiatore, e Francesco Saresin, disegnatore. L’esperimento è stato quello di presentare i risultati, ma anche il percorso concreto di una ricerca sociale attraverso il fumetto. La linea dell’orizzonte. Un etnographic novel sulla migrazione tra Bangladesh, Italia e Londra (BeccoGiallo, pp. 168, euro 18) illustra i significati e le ragioni di chi, arrivato dal Bangladesh in Italia negli anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 gennaio 2022) È un esperimento ben riuscito quello che Francesco Della Puppa, sociologo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha fatto insieme a Francesco Matteuzzi, sceneggiatore, e Francesco Saresin, disegnatore. L’esperimento è stato quello di presentare i risultati, ma anche il percorso concreto di una ricerca sociale attraverso il fumetto. La. Un etnographic novel sullatra(BeccoGiallo, pp. 168, euro 18) illustra i significati e le ragioni di chi, arrivato dalinnegli anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

