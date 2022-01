La discesa agli inferi di MavaChou | youtuber suicida per la violenza degli haters

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Un’onda incontrollabile”, “una”. Lafrancese, all’anagrafe Maeva Frossard, non ce l’ha fatta a sostenere ladei messaggi di odio provenienti da internet, lo stesso luogo che le aveva regalato l’ammirazione di 151 mila iscritti al suo canale Youtube, 38 mila follower su Facebook e 90 mila su Instagram. Mava non ce l’ha fatta e alla fine, il 22 dicembre 2021, si è tolta la vita. A soli 32 anni. L’avventura di Maeva sul web era iniziata nel 2015 quando, insieme all’allora marito Adrien Czajczynski, aveva deciso di aprire un canale video su Youtube per raccontare la quotidianità casalinga vissuta insieme ai loro quattro bambini. Unboxing, ricette, acquisti, scherzi: una narrazione semplice, una famiglia Ferragnez senza pretese, che aveva ...

