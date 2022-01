La cruda realtà delle zone di guerra in una mostra fotografica a Torino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fotografia a Torino: "Strappi. Tra violenza e indifferenza" guarda le foto Nove fotografi con i loro reportage delineano il percorso di Strappi. Tra violenza e indifferenza. Un progetto collettivo scandito da un centinaio di fotografie, che ci restituisce, dalle più sanguinose crisi umanitarie del mondo, immagini crude della realtà contemporanea. La carrellata di volti, sguardi, storie, immagini simbolo interpella il visitatore e chiede che giustizia sia fatta.INFO: Torino, Mastio della Cittadella, fino al 16 gennaio.artphotobonomo.it iO Donna ©RIPRODUZIONE ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fotografia a: "Strappi. Tra violenza e indifferenza" guarda le foto Nove fotografi con i loro reportage delineano il percorso di Strappi. Tra violenza e indifferenza. Un progetto collettivo scandito da un centinaio di fotografie, che ci restituisce, dalle più sanguinose crisi umanitarie del mondo, immagini crude dellacontemporanea. La carrellata di volti, sguardi, storie, immagini simbolo interpella il visitatore e chiede che giustizia sia fatta.INFO:, Mastio della Cittadella, fino al 16 gennaio.artphotobonomo.it iO Donna ©RIPRODUZIONE ...

