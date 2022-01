La Corte australiana ha dato ragione a Novak Djokovic (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il giudice ha deciso di dare ragione a Novak Djokovic. La Corte che si è riunita questa notte (italiana) ha accettato il ricorso presentato dal tennista serbo che, dunque, potrà rimanere in Australia. È stato, di fatto, cancellato l’annullamento del visto. Tantissimi giornalisti, qualche sostenitore: il verdetto sul ricorso che ha deciso definitivamente sul diritto a entrare in Australia di Novak Djokovic è un evento che ha catalizzato l’attenzione di tutto il pianeta. Tanto da essere trasmesso in streaming. Djokovic: il ricorso L’ultima mossa l’hanno fatta gli avvocati del tennista, che hanno spiegato che l’esenzione gli era stata concessa perché era risultato positivo al COVID il 16 dicembre. Notizia che ha creato altre polemiche invece di chiarire la situazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il giudice ha deciso di dare. Lache si è riunita questa notte (italiana) ha accettato il ricorso presentato dal tennista serbo che, dunque, potrà rimanere in Australia. È stato, di fatto, cancellato l’annullamento del visto. Tantissimi giornalisti, qualche sostenitore: il verdetto sul ricorso che ha deciso definitivamente sul diritto a entrare in Australia diè un evento che ha catalizzato l’attenzione di tutto il pianeta. Tanto da essere trasmesso in streaming.: il ricorso L’ultima mossa l’hanno fatta gli avvocati del tennista, che hanno spiegato che l’esenzione gli era stata concessa perché era risultato positivo al COVID il 16 dicembre. Notizia che ha creato altre polemiche invece di chiarire la situazione di ...

