La corte australiana concede a Djokovic il permesso di lasciare il Park Hotel (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - La corte federale di Melbourne ha concesso al tennista Novak Djokovic, secondo quanto affermano i media australiani, il permesso di lasciare Park Hotel, l'albergo adibito a centro per l'immigrazione dove è stato confinato, al fine di seguire l'udienza sul suo ricorso nuovamente aggiornata. Djokovic e i suoi sostenitori hanno lamentato le condizioni di alloggiamento simili a una "reclusione" nella struttura, già al centro mesi fa di polemiche e rivolte. Non è stato reso noto quale sia la nuova, temporanea dimora in cui è stato trasferito. Intanto il giudice della corte di Melbourne, Anthony Kelly, considerato il prolungamento dell'udienza ha prorogato il termine che sospende il rimpatrio di Djokovic. Dalla scadenza di stamane ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Lafederale di Melbourne ha concesso al tennista Novak, secondo quanto affermano i media australiani, ildi, l'albergo adibito a centro per l'immigrazione dove è stato confinato, al fine di seguire l'udienza sul suo ricorso nuovamente aggiornata.e i suoi sostenitori hanno lamentato le condizioni di alloggiamento simili a una "reclusione" nella struttura, già al centro mesi fa di polemiche e rivolte. Non è stato reso noto quale sia la nuova, temporanea dimora in cui è stato trasferito. Intanto il giudice delladi Melbourne, Anthony Kelly, considerato il prolungamento dell'udienza ha prorogato il termine che sospende il rimpatrio di. Dalla scadenza di stamane ...

