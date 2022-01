La Chapelle nella “Chapelle” Palatina. Quando la retorica espositiva limita il volo dell’artista

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A Milano David Larappresentò la Cappella Sistina e Sgarbi si divertì a dire che “Lafa la”. A Napoli, da dicembre 2021 a marzo 2022 Laè DENTRO la, che in questo caso è la Cappellaall’interno del Maschio Angioino. Quaranta opere, tra fotografie e negativi di fotografie ritoccati a mano dall’artista stesso. Non poco. Considerato che in un tempo ormai remoto il giovanissimo Lafu ingaggiato da Andy Warhol come fotografo per la sua rivista “Interview”, e che spesso e volentieri la sua arte è definita come Rinascimento pop, e ancora, che pare che la mostra sia stata studiata proprio per essere esposta ...