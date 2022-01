La bufala del Gran Sasso fotografato dall’alto che mostra l’immagine di una donna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Circola online una foto attribuita al Gran Sasso che, scattata dall’alto, mostrerebbe l’immagine di una donna distesa a terra descritta come “la bella addormentata”. l’immagine, tuttavia, venne diffusa in precedenza e speculare a quella associata al massiccio montuoso più alto degli Appennini. Parliamo di una bufala. Per chi ha fretta La stessa immagine era stata usata per parlare di un monte in oriente e uno negli Stati Uniti. l’immagine originale è un’opera d’arte digitale. Analisi Ecco uno dei post più popolari con oltre 5 mila condivisioni (in questo oltre 4 mila e questo oltre 2 mila): In un post del 29 marzo 2020 troviamo un’altra foto identica, ma speculare e associata a una catena montuosa del ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Circola online una foto attribuita alche, scattata, mostrerebbedi unadistesa a terra descritta come “la bella addormentata”., tuttavia, venne diffusa in precedenza e speculare a quella associata al massiccio montuoso più alto degli Appennini. Parliamo di una. Per chi ha fretta La stessa immagine era stata usata per parlare di un monte in oriente e uno negli Stati Uniti.originale è un’opera d’arte digitale. Analisi Ecco uno dei post più popolari con oltre 5 mila condivisioni (in questo oltre 4 mila e questo oltre 2 mila): In un post del 29 marzo 2020 troviamo un’altra foto identica, ma speculare e associata a una catena montuosa del ...

