Advertising

grazia_noviello : @Torrenapoli1 Sono d'accordo,temo questi 6 mesi Insigne,capro espiatorio ideale per molti odiatori,il suo carattere… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly rende

A svelare il retroscena è stato lo stesso Kalidouin una intervista a Canal+: 'Tutto vero,... Mifelice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo ...Il difensore del Napoli Kalidou, difensore del Senegal ora impegnato in Coppa d'Africa (anche se in quarantena perché ... Mifelice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la ...Kalidou Koulibaly ha parlato a Canal+: "In passato ho parlato con alcuni club, anche il PSG. Mi rende felice che mi abbiano cercato, dimostra che ...ForzAzzurri.net Koulibaly: "Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, cercherò di essere tra i migliori difensori al mondo" News calcio Napoli ...