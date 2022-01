Koulibaly: “Il PSG mi voleva, ma il Napoli ha voluto tenermi. Sono felice” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, rivela un retroscena di mercato sul PSG e altri club Europei. Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato per lungo tempo al centro di aclune trattative di mercato. In particolare Koulibaly, uno dei più forti giocatori del mondo nel suo ruolo è stato trattato da alcuni club di Premier league e dal PSG. I parigini hanno trattato a lungo il centrale del Napoli prima di prendere Sergio Ramos. La trattativa tra lo sceicco del PSG e il duo Giuntoli-De Laurentiis non andò a buon fine a causa dell’elevata valutazione che il club azzurro attribuì a Koulibaly. Il club Parigino virò sull’ex Real Madrid. A svelare il retroscena è stato lo stesso Kalidou Koulibaly in una intervista a Canal+: “Tutto vero, ho avuto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kalidou, difensore del, rivela un retroscena di mercato sul PSG e altri club Europei. Kalidou, difensore del, è stato per lungo tempo al centro di aclune trattative di mercato. In particolare, uno dei più forti giocatori del mondo nel suo ruolo è stato trattato da alcuni club di Premier league e dal PSG. I parigini hanno trattato a lungo il centrale delprima di prendere Sergio Ramos. La trattativa tra lo sceicco del PSG e il duo Giuntoli-De Laurentiis non andò a buon fine a causa dell’elevata valutazione che il club azzurro attribuì a. Il club Parigino virò sull’ex Real Madrid. A svelare il retroscena è stato lo stesso Kalidouin una intervista a Canal+: “Tutto vero, ho avuto ...

