Koulibaly: "Ho avuto discussioni con tanti club, il Napoli però ha deciso di tenermi" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoKalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha svelato un retroscena di mercato in un'intervista concessa all'emittente francese Canal+. Il Psg nei mesi scorsi provò ancora una volta a imbastire una trattativa con il Napoli. A confermare l'interesse del club parigino è lo stesso difensore senegalese: "Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C'è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l'amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente ...

