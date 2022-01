Koulibaly | «È vero che il Psg mi ha cercato | ma il Napoli ha deciso di tenermi»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In un’intervista concessa a Canal+, il difensore delKalidouha ammesso di essere statodalla dirigenza del PSG la scorsa estate. «Sì, è. Ho discusso con tutti. Col PSG ed anche con altri club. Non mi piace molto parlarne, preferisco giocare a calcio. Ma èche c’è stato un interesse» Un’interesse che chiaramente ha lusingato il centrale senegalese, orgoglioso del fatto che evidentemente si nota quanto di buono fa in campo. Non solo: «essere accostato un mito come Sergio Ramos (poi il Psg ha preso Ramos, ndr) – dice– mi fa enormemente piacere». Alla fine Kappa Kappa è rimasto al. E tutto sommato è contento che sia andata così. «Ilhadi, e ...

Niente da dire, De Laurentis è undrago degli affari! Cosi come ha perso i 90 mln per. La storia Insigne avrà sicuramente strascichi. Il primo sarà la richiesta di risarcimento per l'...Une proprio colonnello di ferro, conosciuto per i suoi metodi pratici e autoritari, che si è ... Per infortunio e positività al Covid, invece, il Senegal dovrà fare a meno di" almeno ...L’attuale terzo posto promette una splendida primavera” Non gli è da meno Demme nel tandem del 4-2-3-1, nel finale subentra Fabian con l’aria di chi reclama il posto. In difesa Rrahmani e Juan Jesus m ...Kalidou Koulibaly, da vero leader e comandante, segue la partita del Napoli in isolamento dal Camerun, visto che risulta positivo al Covid.