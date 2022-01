Kazakistan: radicali islamisti dietro le proteste (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per la prima volta da quanto hanno avuto inizio i disordini in Kazakistan, le autorità hanno annunciato la presenza di “radicali islamisti addestrati all’estero” tra i manifestanti. Il governo ha anche riferito che le autorità hanno arrestato quasi 8 mila persone. Il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokaev, ha annunciato il “ripristino dell’ordine costituzionale” nel Paese. radicali Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per la prima volta da quanto hanno avuto inizio i disordini in, le autorità hanno annunciato la presenza di “addestrati all’estero” tra i manifestanti. Il governo ha anche riferito che le autorità hanno arrestato quasi 8 mila persone. Il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokaev, ha annunciato il “ripristino dell’ordine costituzionale” nel Paese.

