Kazakistan, il governo: “164 morti, oltre 2200 feriti e 8000 arresti”. Il presidente Tokayev al vertice Csto: “Tentativo di colpo di stato” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono almeno 164 le persone morte nei disordini che hanno scosso il Kazakistan questa settimana, 103 delle quali solo nella ex capitale Almaty. Tre fra gli uccisi nelle proteste erano bambini, fra cui una di 4 anni. Più di 2200 persone sono rimaste ferite e quasi 8000 sono state arrestate durante gli scontri. Lo riportano diversi media citando il ministero della Salute kazako. Secondo quanto riporta la Bcc, dopo cinque giorni di blackout è stato ripristinato Internet ad Almaty, principale città del Kazakistan. Infatti, nei giorni scorsi, secondo quanto denunciato dal gruppo di monitoraggio web NetBlocks su Twitter, il governo aveva scelto di ricorrere al blackout di Internet per oscurare tutto ciò che sta accadendo nel Paese. È in corso un vertice in videoconferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono almeno 164 le persone morte nei disordini che hanno scosso ilquesta settimana, 103 delle quali solo nella ex capitale Almaty. Tre fra gli uccisi nelle proteste erano bambini, fra cui una di 4 anni. Più dipersone sono rimaste ferite e quasisono state arrestate durante gli scontri. Lo riportano diversi media citando il ministero della Salute kazako. Secondo quanto riporta la Bcc, dopo cinque giorni di blackout èripristinato Internet ad Almaty, principale città del. Infatti, nei giorni scorsi, secondo quanto denunciato dal gruppo di monitoraggio web NetBlocks su Twitter, ilaveva scelto di ricorrere al blackout di Internet per oscurare tutto ciò che sta accadendo nel Paese. È in corso unin videoconferenza ...

