“Katia Ricciarelli eliminata”: l’annuncio clamoroso e le immagini dell’uscita, ma la verità è un’altra [VIDEO] (Di lunedì 10 gennaio 2022) In un VIDEO che sta circolando nelle ultime ore si vede Katia Ricciarelli fuori dal GF VIP. L’espulsione sembra fatta, ma la verità è diversa Katia Ricciarelli: momenti di vera tensione per lei (Youtube)Sono giorni complessi quelli che stanno vivendo i concorrenti all’interno della casa del GF VIP. Le tensioni alimentate dai continui litigi hanno causato comportamenti scorretti tra concorrenti, con parole forti e insulti sicuramente non meritati. Tra i protagonisti di questi fatti c’è anche Katia Ricciarelli, che più volte dal pubblico è stata al centro di massicce campagne che ne chiedevano l’espulsione. Nelle ultime ore pare che qualcosa si sia mosso: in VIDEO è tutto chiaro, ma la verità è tutt’altra. Leggi anche ... Leggi su specialmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) In unche sta circolando nelle ultime ore si vedefuori dal GF VIP. L’espulsione sembra fatta, ma laè diversa: momenti di vera tensione per lei (Youtube)Sono giorni complessi quelli che stanno vivendo i concorrenti all’interno della casa del GF VIP. Le tensioni alimentate dai continui litigi hanno causato comportamenti scorretti tra concorrenti, con parole forti e insulti sicuramente non meritati. Tra i protagonisti di questi fatti c’è anche, che più volte dal pubblico è stata al centro di massicce campagne che ne chiedevano l’espulsione. Nelle ultime ore pare che qualcosa si sia mosso: inè tutto chiaro, ma laè tutt’altra. Leggi anche ...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - fanpage : Dopo quanto successo nella scorsa puntata, arrivano ler scuse farlocche della Ricciarelli a Lulù #gfvip - DonnaGlamour : Clarissa Selassiè condanna Katia Ricciarelli: “Non la perdonerò mai, per me è razzismo” -