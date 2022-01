(Di lunedì 10 gennaio 2022) Gliene ha dette di cotte e di crude, anche se lei non lo sa. Ma ora è arrivato il momento della resa dei conti.confessa a Soleil Sorge di aver ricevuto una diffida da Pacifico Settembre, in artea causa delleche la donna ha usato contro: rapporto altalenante Il rapporto tra l’ex ragazza di Non è la Rai e la cantante è sempre stato molto altalenante, ma nell’ultimo periodo si è inasprito molto a causa delle duredi. Durante la diretta di lunedì scorso abbiamo assistito ad un acceso scontro trae la donna, in cui quest’ultima ha messo ...

Advertising

pomeriggio5 : Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l'opinione di @vladiluxuria: 'Usa un linguaggio volgare, omofobo e ra… - Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - tuttopuntotv : Katia Ricciarelli diffidata da Pago per le parole su Miriana Trevisan #GFVip6 #GFVip - Marina29395611 : RT @pomeriggio5: Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l'opinione di @vladiluxuria: 'Usa un linguaggio volgare, omofobo e razzista'… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

In particolare, il ragazzo è stato chiamato in causa nel merito della discussione trae Lucrezia Selassiè . Nonostante non abbia partecipato attivamente alla lite, si è mostrato ...Tra i tanti volti del mondo dello spettacolo che, in questi giorni, hanno criticato il comportamento dial Grande Fratello Vip si aggiunge oggi anche Vladimir Luxuria . L'opinionista, oggi ospite a Pomeriggio 5 News, ha ammesso senza peli sulla lingua di non aver affatto apprezzato le ...In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip. Simona Branchetti cerca di far ...In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip. Simona Branchetti cerca di far ...