Kate Middleton, il significato di abiti e gioielli negli scatti per i 40 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono immagini senza tempo quelle realizzate per celebrare il 40esimo compleanno di Kate Middleton. Due scatti in bianco e nero e uno a colori, a opera dell’italiano Paolo Roversi, il fotografo delle star, che ha immortalato la duchessa di Cambridge con grazia ed eleganza. 250 fotografie, scattate in una giornata di novembre 2021 in una serra dei Kew Gardens di Londra, da cui ne sono poi state scelte tre. Amata dai sudditi, la Middleton è da tutti considerata il futuro della monarchia britannica e questi ritratti lo confermano. Un po’ Alice, un po’ vittoriana Kate Middleton ritratta da Paolo RoversiIl primo scatto pubblicato sulla pagina ufficiale dei duchi di Cambridge è il più istituzionale. Lo stesso Roversi ha paragonato Kate in quell’immagine con ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono immagini senza tempo quelle realizzate per celebrare il 40esimo compleanno di. Duein bianco e nero e uno a colori, a opera dell’italiano Paolo Roversi, il fotografo delle star, che ha immortalato la duchessa di Cambridge con grazia ed eleganza. 250 fotografie, scattate in una giornata di novembre 2021 in una serra dei Kew Gardens di Londra, da cui ne sono poi state scelte tre. Amata dai sudditi, laè da tutti considerata il futuro della monarchia britca e questi ritratti lo confermano. Un po’ Alice, un po’ vittorianaritratta da Paolo RoversiIl primo scatto pubblicato sulla pagina ufficiale dei duchi di Cambridge è il più istituzionale. Lo stesso Roversi ha paragonatoin quell’immagine con ...

