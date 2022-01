Kate Middleton, i suoi splendidi 40 anni immortalati da Paolo Roversi (Di lunedì 10 gennaio 2022) I 40 anni della duchessa di Cambridge sono stati celebrati in tutta Londra, e anche nel resto del mondo grazie agli scatti del fotografo italiano Paolo Roversi, che è riuscito a catturare l’eleganza e la semplicità di Kate Middleton. “Un momento di pura gioia” è stato descritto del professionista. Gli scatti di Kate Middleton Un compito importante quello compiuto dal fotoreporter Paolo Roversi, che in occasione del quarantesimo compleanno di Kate Middleton ha avuto l’onore di immortalala in dei ritratti che rimarranno sicuramente memorabili. Intervistato dal Corriere della Sera il fotografo ha raccontato qualche curiosità sui momenti in cui si è ritrovato con la duchessa di Cambridge e in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) I 40della duchessa di Cambridge sono stati celebrati in tutta Londra, e anche nel resto del mondo grazie agli scatti del fotografo italiano, che è riuscito a catturare l’eleganza e la semplicità di. “Un momento di pura gioia” è stato descritto del professionista. Gli scatti diUn compito importante quello compiuto dal fotoreporter, che in occasione del quarantesimo compleanno diha avuto l’onore di immortalala in dei ritratti che rimarranno sicuramente memorabili. Intervistato dal Corriere della Sera il fotografo ha raccontato qualche curiosità sui momenti in cui si è ritrovato con la duchessa di Cambridge e in cui ...

