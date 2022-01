Kate Middleton e i suoi 40 anni di look amati da tutti! Vediamoli! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kate Middleton ha compiuto 40 anni! La duchessa di Cambridge ha soffiato anche la quarantesima candelina e ci ha regalato altre perle di stile! Vediamo insieme le novità e i look più amati di Kate Middleton degli ultimi anni! La Duchessa di Cambridge lo scorso 9 gennaio ha festeggiato i suoi 40 anni, e lo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha compiuto 40! La duchessa di Cambridge ha soffiato anche la quarantesima candelina e ci ha regalato altre perle di stile! Vediamo insieme le novità e ipiùdidegli ultimi! La Duchessa di Cambridge lo scorso 9 gennaio ha festeggiato i40, e lo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - paoloroversi : Cosa dire? Non so se ringraziare voi o la The Royal Family che dopo avermi taggato per le foto che (il mio omonimo… - fanpage : #KateMiddleton compie 40 anni, Paolo Roversi la celebra in tre splendidi scatti #KateAt40 - ANSA_Lifestyle : Sono firmati Paolo Roversi i tre ritratti ufficiali di #KateMiddleton, scattati in occasione del compimento dei 40… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Mariaritaleoni: Gli scatti del fotografo Roversi celebrano la bellezza di Kate. Sono un inno alla sua freschezza, energia e semplicità… -