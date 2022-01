Juventus, stagione finita per Chiesa: è rottura del crociato (Di lunedì 10 gennaio 2022) La spettacolare rimonta per 4-3 contro la Roma porta anche notizie negative per la Juventus e la Nazionale italiana di Mancini. Federico Chiesa, uscito anzitempo per un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, si è presentato al JMedical in stampelle e col tutore per sottoporsi agli esami che hanno confermato il peggio: lesione del legamento crociato anteriore. L’attaccante è rimasto inizialmente a terra dopo un contrasto con Smalling, poi ha provato a tornare in campo ma a seguito di un cambio di direzione si è nuovamente accasciato al suolo dolorante chiedendo il cambio. stagione probabilmente finita per l’azzurro che dovrà così anche saltare il playoff Mondiale. Mancini cerca nuove soluzioni. “Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“, fa sapere il club ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) La spettacolare rimonta per 4-3 contro la Roma porta anche notizie negative per lae la Nazionale italiana di Mancini. Federico, uscito anzitempo per un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, si è presentato al JMedical in stampelle e col tutore per sottoporsi agli esami che hanno confermato il peggio: lesione del legamentoanteriore. L’attaccante è rimasto inizialmente a terra dopo un contrasto con Smalling, poi ha provato a tornare in campo ma a seguito di un cambio di direzione si è nuovamente accasciato al suolo dolorante chiedendo il cambio.probabilmenteper l’azzurro che dovrà così anche saltare il playoff Mondiale. Mancini cerca nuove soluzioni. “Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“, fa sapere il club ...

Advertising

EnricoTurcato : L'eventuale rottura del legamento crociato di Federico #Chiesa (risonanza domani, ma si teme il peggio) sarebbe un… - GiovaAlbanese : #Dybala, #Locatelli, #Kulusevski, #DeSciglio... #Szczesny e quello spirito della #Juventus che in una serata così p… - juventusfc : Riviviamo, su @Twitch_Italy, #JuveNapoli della stagione 2018/19 ?? ?????????? ?????????? ?? - Vinceny91 : RT @WikiFanta: ? | Stagione finita per Chiesa: lesione del legamento crociato anteriore ??Tuttavia la stagione 21/22 del giocatore della Ju… - dade1173 : RT @enzomarangio: Stagione finita per Federico #Chiesa... In bocca al lupo, ragazzo. La #Juventus e la #Nazionale perdono tantissimo. Brutt… -