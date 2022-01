Juventus, Ramsey positivo al Covid: il comunicato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ramsey positivo al Covid: il comunicato UFFICIALE della Juventus sulle condizioni del centrocampista gallese. Le ultime notizie Aaron Ramsey è risultato positivo al Covid. Questo il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni del centrocampista. comunicato – «Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)al: ilUFFICIALE dellasulle condizioni del centrocampista gallese. Le ultime notizie Aaronè risultatoal. Questo ilufficiale dellasulle condizioni del centrocampista.– «Football Club comunica che è emersa la positività al19 di Aaron. Il calciatore è già stato posto in isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

