Juventus | Ramsey positivo al Covid-19 | l’annuncio del club bianconero

(Di lunedì 10 gennaio 2022)Footballcomunica che è emersa la positività al19 di Aaron. Il calciatore è già stato posto in isolamento. Il giocatore gallese, ormai fuori progetto e in uscita dal, si aggiunge alla notizia odierna della positività del presidente Andrea Agnelli e quella del vicepresidente, Pavel Nedved, annunciata il 6 gennaio poco prima della partita, poi pareggiata, con il Napoli. SportFace.

FBiasin : #Allegri: “#Ramsey è tornato oggi ma è in uscita dalla #Juventus'. - Raffa4maro : #Juventus #Ramsey pur di rimanere a Torino: - LuigiMazzilli4 : #ramsey positivo al covid, Peccato, proprio adesso che stava giocando con continuità. Devo trovarmi un altro par… - sportli26181512 : #Notizie #AaronRamsey Juventus, Ramsey è positivo: salta la finale di Supercoppa: Juventus Football Club comunica c… - glooit : Supercoppa: Juventus perde Ramsey, è positivo al Covid leggi su Gloo -

CHIESA RIMPIAZZABILE - 'Fino al 3 - 1 lastava giocando la peggior partita della stagione. ... ma principalmente a de Ligt e in secondo piano a. Dybala ha dimostrato sempre attaccamento ...Il resto del mercato dellaLapotrebbe cedere a gennaio Aaron, che piace a diverse società inglesi. Se dovesse partire il gallese la società bianconera potrebbe acquistare ...Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento.L’infortunio di Federico Chiesa ha cambiato drasticamente i programmi della Juventus. Stagione finita per l’ala destra classe 97 che si sottoporrá all’operazione del legamento crociato anteriore nei p ...