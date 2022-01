Juventus, per Chiesa stagione finita: rottura del crociato sinistro, sarà operato (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus perde Federico Chiesa. L’attaccante ieri si è fatto male, durante Roma-Juventus, oggi è stato sottoposto ad accertamenti. Gli esami hanno rivelato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. La Juventus ha pubblicato l’aggiornamento relativo alle sue condizioni: sarà operato nei prossimi giorni. stagione finita. “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. sarà necessario intervenire chirurgicamente nei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laperde Federico. L’attaccante ieri si è fatto male, durante Roma-, oggi è stato sottoposto ad accertamenti. Gli esami hanno rivelato ladelanteriore del ginocchio. Laha pubblicato l’aggiornamento relativo alle sue condizioni:nei prossimi giorni.. “Nel corso della partita di ieri Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamentoanteriore.necessario intervenire chirurgicamente nei ...

