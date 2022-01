Juventus, per Chiesa lesione del legamento crociato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della partita di ieri tra Roma e Juventus, l’attaccante bianconero Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Lo rende noto la Juventus. La stagione per l’attaccante può dirsi quindi conclusa. Un problema per Massimiliano Allegri e per il ct azzurro Roberto Mancini, che non potrà contare sul giocatore nei play-off qualificazione per il Mondiale in Qatar. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della partita di ieri tra Roma e, l’attaccante bianconero Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato ladelanteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Lo rende noto la. La stagione per l’attaccante può dirsi quindi conclusa. Un problema per Massimiliano Allegri e per il ct azzurro Roberto Mancini, che non potrà contare sul giocatore nei play-off qualificazione per il Mondiale in Qatar. L'articolo proviene da Italia Sera.

