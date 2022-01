Juventus | è caccia al sostituto di Chiesa | tre nomi al vaglio | come cambia la strategia sul mercato

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Pessime notizie in casa: Federicoha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e sarà costretto a rimanere lontano dal campo fino al termine della stagione: salterà la seconda parte di stagione dellae gli spareggi ai Mondiali con la Nazionale italiana. I bianconeri potrebberoresul, potrebbe essere bloccato l’arrivo di una prima punta a favore di un esterno in grado di giocareprima punta. Kulusevski è stato dichiarato incedibile, più lontana la partenza anche di Morata. L’obiettivo numero uno per l’attacco era quello di Mauro Icardi, l’argentino ieri ha giocato titolare nella partita del Psg contro il Lione. E’ da escludere l’arrivo di due attaccanti, la priorità adesso è rappresentata da un esterno. ...

Sia i nerazzurri che i bianconeri, per motivi differenti, in vista delle prossime annate sono adi un nuovo esterno sinistro. Laha da applicare un cambio generazionale rispetto ad un ...... la(come contro il Napoli) ha trovato dentro di sé l' orgoglio , la determinazione e la forza di volontà per rialzare la china e andare adi tre punti che, ad un certo punto, davvero ...MILANO - Il 12 gennaio, a San Siro, sarà assegnata la Supercoppa Italiana. Il match vedrà sfidarsi Inter e Juve con i nerazzurri che vorranno ritrovare un successo che manca dal 2010. I bianconeri, in ...Come detto, un tutti contro tutti che ha portato allo smarrimento totale di una tifoseria che, in gran parte, resta aggrappata all’idea di Mourinho Special One, ma che lentamente si sta arrendendo all ...