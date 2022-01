Juventus, è arrivata l’ufficialità che Agnelli non avrebbe mai voluto (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus ha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati da Federico Chiesa in mattinata al J Medical. La Juventus è riuscita contro la Roma a segnare tre gol in sette minuti, riuscendo a vincere la gara dell’Olimpico 3-4. I bianconeri hanno giocato malissimo i primi settanta minuti, ma sia l’ingresso di Morata che il tracollo psicologico della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati da Federico Chiesa in mattinata al J Medical. Laè riuscita contro la Roma a segnare tre gol in sette minuti, riuscendo a vincere la gara dell’Olimpico 3-4. I bianconeri hanno giocato malissimo i primi settanta minuti, ma sia l’ingresso di Morata che il tracollo psicologico della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

