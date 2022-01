Juventus, Chiesa al J Medical: esami in corso – VIDEO (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federico Chiesa è arrivato al J Medical, dove in queste ore sosterrà gli esami medici del caso dopo l’infortunio di ieri Federico Chiesa è arrivato pochi istanti fa al J Medical per gli accertamenti dopo l’infortunio occorso ieri contro la Roma. esami al J Medical per #Chiesa dopo l'infortunio in #RomaJuve ?? pic.twitter.com/nnnxlW3wIY— JuventusNews24.com (@junews24com) January 10, 2022 L’esterno della Juventus è stato accompagnato da papà Enrico. C’è apprensione in attesa di capire l’esito degli esami. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federicoè arrivato al J, dove in queste ore sosterrà glimedici del caso dopo l’infortunio di ieri Federicoè arrivato pochi istanti fa al Jper gli accertamenti dopo l’infortunio ocieri contro la Roma.al Jper #dopo l'infortunio in #RomaJuve ?? pic.twitter.com/nnnxlW3wIY—News24.com (@junews24com) January 10, 2022 L’esterno dellaè stato accompagnato da papà Enrico. C’è apprensione in attesa di capire l’esito degli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS PREOCCUPA DISTORSIONE GINOCCHIO SINISTRO CHIESA DOMANI GLI ESAMI, MA SI TEME UN LUNGO STOP… - EnricoTurcato : L'eventuale rottura del legamento crociato di Federico #Chiesa (risonanza domani, ma si teme il peggio) sarebbe un… - GiovaAlbanese : Federico #Chiesa al J Medical in stampelle, accompagnato da papà Enrico. #Juventus @Gazzetta_it - SkySport : Chiesa, l'infortunio al ginocchio tiene in ansia la Juve: le news in diretta LIVE #SkySport #Chiesa #Juventus - Mariendra : RT @GiovaAlbanese: Federico #Chiesa al J Medical in stampelle, accompagnato da papà Enrico. #Juventus @Gazzetta_it -