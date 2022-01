Juventus | caccia al sostituto di Chiesa | Sfida al Milan

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lacorre ai ripari per sostituiree punta un attaccante dalla Spagna,ndo ilsul mercato Laannuncia la stagione finita per Federico. L’attaccante bianconero è uscito… L'articoloaldialè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FIGCfemminile : ???? ???????????????????? ?????????????????? @fsitaliane ???? ?? Frosinone si prepara alla finale: Juventus e Milan a caccia del titolo!… - CalcioWeb : La #Juventus si muove alla ricerca del sostituto di #Chiesa: sono tre i nomi al vaglio della dirigenza bianconera - gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: sfuma un obiettivo, caccia al sostituto di Chiesa ULTIME #Finoallafine #Forzajuve… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, caccia al sostituto di Chiesa: «Ma non sarà lui» - Juventus News 24 - gilnar76 : Calciomercato Juve, caccia al sostituto di Chiesa: «Ma non sarà lui» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus caccia

Sia i nerazzurri che i bianconeri, per motivi differenti, in vista delle prossime annate sono adi un nuovo esterno sinistro. Laha da applicare un cambio generazionale rispetto ad un ...... la(come contro il Napoli) ha trovato dentro di sé l' orgoglio , la determinazione e la forza di volontà per rialzare la china e andare adi tre punti che, ad un certo punto, davvero ...La Juventus rischia di dover perdere per tutta la stagione uno dei suoi giocatori più forti. Clicca qui, segui Massimo Pavan su twitter per interagire con Massimo sulle ultime di mercato e sulla Juve ...L’Inter pensa al mercato e Simone Inzaghi spera di poter avere un vice Perisic entro la fine di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport il nome di Filip Kostic è in prima ...