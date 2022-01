Juventus, Agnelli positivo al Coronavirus: non sarà in tribuna contro l’Inter (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andrea Agnelli è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della compagine bianconera risulta asintomatico, in isolamento, senza peraltro aver avuto contatti diretti con i membri della squadra. Il patron della Juventus non potrà però seguire la squadra di riferimento a San Siro, in vista del confronto con l’Inter; rilevante in quanto valevole per la Supercoppa Italiana 2022, primo titolo dell’annata. Agnelli, affetto quindi da un’infezione al noto virus pandemico, non era presente allo stadio Olimpico contro la Roma, probabilmente in attesa del risultato del tampone per individuare la presenza del Covid-19. Nessun disagio particolare per la Juventus per quanto concerne un possibile focolaio, ma tegola per il presidente della squadra piemontese. ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andreaè risultatoal. Il presidente della compagine bianconera risulta asintomatico, in isolamento, senza peraltro aver avuto contatti diretti con i membri della squadra. Il patron dellanon potrà però seguire la squadra di riferimento a San Siro, in vista del confronto con; rilevante in quanto valevole per la Supercoppa Italiana 2022, primo titolo dell’annata., affetto quindi da un’infezione al noto virus pandemico, non era presente allo stadio Olimpicola Roma, probabilmente in attesa del risultato del tampone per individuare la presenza del Covid-19. Nessun disagio particolare per laper quanto concerne un possibile focolaio, ma tegola per il presidente della squadra piemontese. ...

