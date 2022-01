Juventus, Agnelli assente in Supercoppa: il presidente bianconero è positivo al Covid (Di lunedì 10 gennaio 2022) La sfida di Supercoppa Italiana contro tra Inter e Juventus la guarderà da casa sua, dove è in isolamento dopo la positività al Covid19. Andrea Agnelli non seguirà dunque la squadra a San Siro,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 10 gennaio 2022) La sfida diItaliana contro tra Inter ela guarderà da casa sua, dove è in isolamento dopo la positività al19. Andreanon seguirà dunque la squadra a San Siro,...

Advertising

romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, è positivo al COVID-19 // Juventus President Andrea Agnelli has tested positive for COVID-19 ?? - sportface2016 : +++#Juventus: il presidente Andrea #Agnelli positivo al #COVID19. Non sarà a San Siro per la #Supercoppa+++ #InterJuventus - SkyTG24 : Juventus, Andrea Agnelli ha Covid: non sarà a San Siro per Supercoppa - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Il presidente della #Juventus Andrea #Agnelli è risultato positivo al #covid e non sarà presente a San Siro per assistere a… - ereike05 : RT @CorriereTorino: Juventus, Andrea Agnelli positivo al Covid -