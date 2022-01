Juve: stagione finita per Chiesa, lesione al legamento crociato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federico Chiesa durante la partita contro la Roma ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. E’ la diagnosi dopo gli esami eseguiti questa mattina. Il 25enne verrà operato nei prossimi giorni e per lui la stagione è ormai terminata. Un problema non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare su di lui in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federicodurante la partita contro la Roma ha riportato ladelanteriore. E’ la diagnosi dopo gli esami eseguiti questa mattina. Il 25enne verrà operato nei prossimi giorni e per lui laè ormai terminata. Un problema non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare su di lui in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

repubblica : Chiesa, lesione del crociato: stagione finita. Un guaio per Juve e Nazionale - sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - Frances13758250 : RT @DieMassa_: ?? Federico #Chiesa salterà il #Milan. Stagione finita, rottura del crociato. Mi spiace per il ragazzo che ci serviva soprat… - Dr_Hat89 : @Deborah_Juve @lilitwelve A me piacerebbe che non ci qualificassimo, così evitiamo di mandare Chiesa, Bonucci, Chie… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, pessime notizie per @federicochiesa: lesione del crociato anteriore - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #J… -