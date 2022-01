Juve, Andrea Agnelli positivo: niente San Siro per Supercoppa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andrea Agnelli non sarà a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la Supercoppa. Lo riporta l’Ansa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all’Olimpico e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento perché è risultato positivo al Covid. Regolarmente vaccinato, è asintomatico. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022)non sarà a Sanper assistere alla sfida tra Inter entus che mette in palio la. Lo riporta l’Ansa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all’Olimpico e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento perché è risultatoal Covid. Regolarmente vaccinato, è asintomatico. L'articolo

