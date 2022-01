Justice League | Ben Affleck commenta le reazioni dei fan al suo casting | Mi hanno ferito

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Bennei panni di Batman, che abbiamo visto in, non tornerà più, ma il divo rivela quanto ha sofferto di fronte alledei fan all'epoca del. Benha avuto la fortuna di interpretare il personaggio di Batman in Batman V Superman: Dawn ofe in, ma non tutto è stato rose e fiori. Il divo ha ricordato la delusione di fronte alla brutta reazione dei fan al suo. Durante un'apparizione al The Howard Stern Show, Benha, infatti, condiviso di essere rimasto deluso dal clamore negativo seguito all'annuncio del suocome il nuovo Batman. Era particolarmente sconcertato dalle petizioni che chiedevano la sua ...

Ben Affleck ha avuto la fortuna di interpretare il personaggio di Batman in Batman V Superman: Dawn ofe in, ma non tutto è stato rose e fiori. Il divo ha ricordato la delusione di fronte alla brutta reazione dei fan al suo casting . Durante un'apparizione al The Howard Stern Show, Ben ...La serie è creata anche da Jay Oliva , storyboard artist che ha lavorato a Man of Steel , Batman v Superman ,e 300: Rise of an Empire . Al momento non è ancora stata fissata una ...Ben Affleck nei panni di Batman, che abbiamo visto in Justice League, non tornerà più, ma il divo rivela quanto ha sofferto di fronte alle reazioni dei fan all'epoca del casting. Ben Affleck ha avuto ...Arriva in Italia L'altra Storia dell'Universo DC di John Ridley con Giuseppe Camuncoli, Andrea Cucchi, José Villarubia e Marco Mastrazzo.