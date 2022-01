Juan Jesus, l’agente: “Si trova benissimo a Napoli, vi spiego la situazione per il rinnovo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, è intervenuto Roberto Calenda, agente del difensore azzurro Juan Jesus. Ecco quanto riportato: “Il suo rendimento non mi stupisce. Perché non ha giocato alla Roma? Domanda ricorrente che ci facevamo negli ultimi 2 anni e che si facevano anche i dirigenti della Roma. Fonseca faceva le sue scelte ma negli ultimi 2 anni ha preso 109 gol, tantissimi giocatori sono stati adattati nel suo ruolo pur di non farlo giocare. Quando i risultati non vengono e ci sono situazioni di difficoltà non far giocare un calciatore che ha fatto benissimo nel suo ruolo sia all’Inter che nella stessa Roma, arrivando anche a giocare una semifinale di Champions League sembra strano. Juan Jesus Lui è un ragazzo spettacolare e un professionista esemplare. Lui ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, è intervenuto Roberto Calenda, agente del difensore azzurro. Ecco quanto riportato: “Il suo rendimento non mi stupisce. Perché non ha giocato alla Roma? Domanda ricorrente che ci facevamo negli ultimi 2 anni e che si facevano anche i dirigenti della Roma. Fonseca faceva le sue scelte ma negli ultimi 2 anni ha preso 109 gol, tantissimi giocatori sono stati adattati nel suo ruolo pur di non farlo giocare. Quando i risultati non vengono e ci sono situazioni di difficoltà non far giocare un calciatore che ha fattonel suo ruolo sia all’Inter che nella stessa Roma, arrivando anche a giocare una semifinale di Champions League sembra strano.Lui è un ragazzo spettacolare e un professionista esemplare. Lui ...

