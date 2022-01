Israele riapre le frontiere ai vaccinati e ai guariti: ecco le nuove regole (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuova svolta per Israele, che riapre le frontiere ai turisti stranieri vaccinati o guariti dal Covid-19. ecco tutte le novità e cosa c’è da sapere prima di intraprendere un viaggio. Novità per i viaggi in Israele per quanto riguarda le regole anti Covid-19: il Paese, infatti, riapre i propri confini agli stranieri purché siano vaccinati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuova svolta per, cheleai turisti stranieridal Covid-19.tutte le novità e cosa c’è da sapere prima di intraprendere un viaggio. Novità per i viaggi inper quanto riguarda leanti Covid-19: il Paese, infatti,i propri confini agli stranieri purché sianoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

iWebRadio : Israele: il paese finalmente riapre ai turisti italiani, ecco le nuove regole - LatiniFrancesca : Israele riapre agli italiani: le nuove regole per entrare nel Paese – SiViaggia - ninda1952 : RT @RaiNews: Israele riapre i propri confini ai vaccinati o ai guariti dal Covid, mentre restano sconsigliati i viaggi verso l'estero e Omi… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Da oggi Israele riapre al turismo nonostante l'aumento dei contagi. In questi due anni di pandemia le frontiere erano rimaste c… - tamicheA1 : RT @Tg3web: Da oggi Israele riapre al turismo nonostante l'aumento dei contagi. In questi due anni di pandemia le frontiere erano rimaste c… -