Isola dei Famosi, anticipazioni cast: i tredici nomi già in lizza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ecco i primi volti noti che potrebbero prendere parte alla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ecco i primi volti noti che potrebbero prendere parte alla sedicesima edizione dell'dei

Advertising

borghi_claudio : Giusto ricordare la particolarità di Venezia e non dimentichiamo le altre isole. I cittadini delle isole, magari mi… - albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - niccolo_fabbri : Comunque può essere che i casting per L'Isola dei Famosi si facciano così... - Oimmena1 : @christiancritic @MedBunker @MedicalFactsIT @SuperQuarkRai Il punto è, ma che gli sposta la divulgazione a chi si c… - Novella_2000 : L’isola dei Famosi, spuntano 13 possibili nomi: tra vipponi ed ex di Uomini e Donne -