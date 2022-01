Isola dei Famosi 2022, i nomi degli ipotetici concorrenti: il rumor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gli ipotetici concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 A marzo, così come accaduto lo scorso anno, dovrebbe avere inizio L’Isola dei Famosi 2022. Il reality, infatti, dovrebbe iniziare poco dopo la conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Per tale ragione si stanno cominciando a diffondere i primi nomi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Glide L’deiA marzo, così come accaduto lo scorso anno, dovrebbe avere inizio L’dei. Il reality, infatti, dovrebbe iniziare poco dopo la conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Per tale ragione si stanno cominciando a diffondere i primiL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

borghi_claudio : Giusto ricordare la particolarità di Venezia e non dimentichiamo le altre isole. I cittadini delle isole, magari mi… - albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - niccolo_fabbri : Comunque può essere che i casting per L'Isola dei Famosi si facciano così... - Oimmena1 : @christiancritic @MedBunker @MedicalFactsIT @SuperQuarkRai Il punto è, ma che gli sposta la divulgazione a chi si c… - Novella_2000 : L’isola dei Famosi, spuntano 13 possibili nomi: tra vipponi ed ex di Uomini e Donne -