Isola dei Famosi 2022: cast, concorrenti, anticipazioni puntate e tutte le novità sulla nuova edizione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Isola dei Famosi 2022, lavori in corso per la nuova edizione di un reality che per il 16esimo anno promette di regalare ore di leggerezza al pubblico di Canale 5. Anche quest’anno al timone dello show troviamo Ilary Blasi, Leggi su europa.today (Di lunedì 10 gennaio 2022)dei, lavori in corso per ladi un reality che per il 16esimo anno promette di regalare ore di leggerezza al pubblico di Canale 5. Anche quest’anno al timone dello show troviamo Ilary Blasi,

Advertising

borghi_claudio : Giusto ricordare la particolarità di Venezia e non dimentichiamo le altre isole. I cittadini delle isole, magari mi… - albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - antooo9999 : @iOpinionistaWeb Quindi va all'isola dei famosi quando inizia? - intoscana : RT @arpatoscana: A 10 anni dal naufragio della #Concordia prosegue - in collaborazione con @ISPRA_Press - il monitoraggio dell'#ambiente al… - CouchPotato7 : Comunque non so se lo sapete ma si vocifera che Nicola aka Sirius sia uno dei candidati per fare l'isola dei famosi?????? #uominiedonne -