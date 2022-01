Interporto Bologna, riassunti 50 dei 90 operai licenziati via WhatsApp (Di lunedì 10 gennaio 2022) Avrebbero dovuto essere licenziati in 90: la ditta lo aveva comunicato loro con un messaggio su WhatsApp. Ma ora l'azienda - secondo quanto riferito dall'edizione bolognese de La Repubblica - ha fatto parzialmente marcia indietro annunciando che 50 di loro verranno nuovamente assunti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Avrebbero dovuto esserein 90: la ditta lo aveva comunicato loro con un messaggio su. Ma ora l'azienda - secondo quanto riferito dall'edizione bolognese de La Repubblica - ha fatto parzialmente marcia indietro annunciando che 50 di loro verranno nuovamente assunti.

