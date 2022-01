Inter-Lazio 2-1 | il film della partita di ‘San Siro’ | VIDEO

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ?? | MATCH REPORT Una grande Inter batte la Lazio 2-1?? - Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - RepFcInter : Le pagelle di Inter-Lazio: Skriniar imperioso, Felipe Anderson opaco - eia58 : RT @theboss_1908: #Inzaghi:'Al 20 Ottobre quando eravamo a 7pt dalle prime non dicevano che eravamo i favoriti, nemmeno dopo che abbiamo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

I numeri sono impietosi, senza parlare degli scontri diretti nei quali la Roma ha un bilancio disastroso con una sola vittoria e un pareggio (sconfitte con Juve (2) Milan (2). Inoltre ......Siro tra i nerazzurri di Inzaghi e ladi Sarri , conclusasi con l'ottavo successo consecutivo dei padroni di casa. Non è stata una passeggiata, come si evince dal 2 - 1 finale, ma questa...La vittoria contro la Lazio ha lasciato tanti spunti positivi. Anche se non son mancate le incertezze da parte di un nerazzurro. Ecco i voti ...A San Siro termina 2-1 la sfida tra Inter e Lazio, nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno in vantaggio al 30' con Bastoni, Immobile riaggancia al 35' il risultato. Poi, ne ...