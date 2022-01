Inter | la priorità resta a sinistra Il toto nomi per il dopo Perisic

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’vuole regalare un esterno sinistro a Simone Inzaghi nel marcato di gennaio: la situazione e gli obiettivi della dirigenza nerazzurra L’vince contro la Lazio, ma per Inzaghi laè quella dell’esterno sinistro come vice. Isul banco di Marotta e Ausilio sono diversi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome è Digne dell’Everton anche se club di Premier stanno provando ad inserirsi. Vivo l’esse per Bensebaini e Kurzawa. Piace anche Kostic ma potrebbe essere un affare estivo. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.