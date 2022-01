Inter-Juventus | il pronostico | chi vincerà la Supercoppa italiana?

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - forumJuventus : (Cds) 'Mercoledi 12 gennaio #InterJuve si sfidano per la Supercoppa: tra infortuni e squalifiche Allegri ritrova Pe… - rtl1025 : ?? Il presidente della #Juventus Andrea #Agnelli è risultato positivo al #covid e non sarà presente a San Siro per… - GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - CalcioOggi : Calciomercato, Allegri non lo vuole | Inter e Milan alla finestra - Calcio mercato web -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

ormai iniziato il conto alla rovescia verso la Supercoppa Italiana che metterà di fronte. Chi ha realizzato più gol nella storia di questa competizione? Il leader di questa speciale classifica sarà protagonista mercoledì, mentre Shevchenko resta l'unico ad aver mai ...Italiano CLASSIFICA SERIE A:* punti 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41,38, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese*...La notizia dell'infortunio di Federico Chiesa ha gettato nello sconforto un po' tutti noi. A marzo l'Italia sarà infatti impegnata nei delicati spareggi per Qatar 2022 e l'esterno della Juventus non c ...La partita Torino - Fiorentina di lunedì 10 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 ...