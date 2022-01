Inseguimento a Napoli | fermato 17enne | danni alla volante della polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri notte gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Mergellina per la segnalazione di un’aggressione in strada a due persone. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalle vittime le quali hanno raccontato che, mentre percorrevano via Mergellina a bordoloro auto, erano state affiancate, minacciate e aggredite fisicamente da tre giovani in sella a due scooter i quali avevano anche danneggiato la loro autovettura per poi darsifuga. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, con il supporto di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rintracciato in via Caracciolo gli aggressori che,loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è ...